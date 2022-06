Il nazionale Frattesi nudo su Instagram, il giocatore: «Mi hanno hackerato il cellulare»

Davide Frattesi nudo su Instagram. Pomeriggio spiacevole per il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale in orbita Roma che ha subito l’hackeraggio del telefono mentre è in vacanza. Dal suo cloud è stata sottratta una foto “hot”, uno scatto che lo ritrae completamente nudo davanti allo specchio.

L’immagine è stata poi postata su una “storia” del suo account Instagram. Il giocatore, dopo essersene accorto grazie alle migliaia di notifiche che gli sono arrivate sul cellulare, l’ha immediatamente cancellata, ma non ha potuto impedire gli screenshot dei suoi follower.

«Mi hanno hackerato il profilo»

«Ragazzi scusate, ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il telefono ed è stata postata questa foto…Mi dispiace!», è il messaggio pubblicato dal centrocampista. Tutto è rientrato in pochi minuti, ma resta l’imbarazzo di vedere diffuso uno scatto privato. Il giocatore si trova in vacanza ad Ibiza assieme al suo collega Scamacca ed altri amici, in attesa che si sblocchi la trattativa tra Roma e Sassuolo.