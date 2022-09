Francesco Totti e Ilary Blasi, lo sfogo di Alberto Matano sulla separazione: «È accanimento mediatico»

La Vita in Diretta torna in onda e lo fa con il botto. Per la prima puntata, condotta da Alberto Matano, l'argomento non poteva che essere quello che ha infiammato il gossip dell'estate: la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. La pagina dedicata ai rumors e alle indiscrezioni è tutta per loro, ma il conduttore vuole subito mettere le cose in chiaro e il suo sfogo in diretta sta già facendo parlare il web.

La frecciata al mondo del gossip

Dopo un'estate in cui Alberto Matano si è concentrato prevalentemente sul suo matrimonio, adesso è tempo di rimettersi a lavoro e di recuperare il tempo perso. Così riavvolgendo il nastro di un'estate rovente sul fronte Totti-Ilary, il gironalista e conduttore ha voluto subito mettere le cose in chiaro riguardo il modo in cui intende occuparsi della vicenda, cioè con il massimo riguardo possibile, nel rispetto dei figli della coppia. Matano si è reso protagonista anche di uno sfogo al tavolo con Adriana Volpe, Anna Pettinelli, Rita Rusic e la collega Francesca Fagnani. Una frecciata a chi, per mesi, si è occupato della vicenda, bacchettando chi si è spinto oltre.

Lo sfogo in diretta

«Allora devo dire che una delle cose che non mi è piaciuta, e sono in controtendenza, è il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva voci e gossip, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito». Alberto Matano quindi ha preso subito posizione lasciandosi andare ad uno sfogo: «Ma io mi domando: chi siamo noi per stabilire quando, se e come all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?».

«Accanimento mediatico»

Il riferimento di Alberto Matano non è solo all’intervista di Ilary Blasi a Verissimo, ma anche a Belve da Francesca Fagnani, presente al tavolo degli ospiti de La Vita in Diretta. «La verità all’interno di una coppia i coniugi la devono solo a loro stessi, il resto è accanimento mediatico», ha spiegato la giornalista e conduttrice, rimarcando il fatto che Ilary Blasi nella sua intervista aveva detto che comunque il matrimonio con Francesco Totti non sarebbe sopravvissuto ad un eventuale tradimento. «Stare lì a indagare quando è successo… riguarda loro», ha rimarcato Francesca Fagnani, allineandosi alle dichiarazioni di Alberto Matano. Invece Adriana Volpe si è mostrata preoccupata per quanto riguarda un eventuale trasferimento di Ilary Blasi a Milano, visto che in questo modo i figli si allontanerebbero dal padre, Francesco Totti, che invece vive a Roma.