Francesca Brienza (incinta) festeggia 10 anni con Rudi Garcia: «Ci sposeremo a modo nostro. Per uscire con lui chiesi il permesso al mio direttore»

Quello tra Rudi Garcia, oggi allenatore del Napoli, e la giornalista e conduttrice Francesca Brienza è un amore vero.

Di quelli da raccontare. Da raccontare perché tra qualche mese, a Nizza, nascerà il loro bimbo o bimba. Ancora un segreto. Nascerà in Costa Azzurra perché lì ha scoperto di essere rimasta incinta. Sì, perché un anno fa il suo compagno allenava il Marsiglia.

Francesca Brienza incinta, in arrivo il primo figlio con Rudi Garcia (che ne ha avuti 3 con l'ex moglie)

Francesca Brienza e Rudy Garcia, 10 anni d'amore

Dieci anni insieme, con un lavoro simile ma tanto diverso. Il segreto per Francesca è quello di non annullarsi. «L’amore è una parte bellissima della vita, ma non ci si annulla». Poi al Corsera aggiunge anche: «Non esistono compleanni, anniversari, ricorrenze in cui si è sicuri di esserci. Non è facile comprendere certe distanze se non le condividi. E se non c’è rispetto».

Per Francesca la maternità è stata «travolgente. La sento molto - ha raccontato al Corriere della Sera - anche se avere un figlio non è mai stata un’ossessione. È arrivato e sono felicissima. La gravidanza è una fase di consapevolezza e maturità, l’ho vissuta in maniera totale e soprattutto intima, fino a quando è stato possibile continuando anche a lavorare».

Amore e lavoro

A lavorare nel calcio, con La7 ha portato avanti il calcio femminile. E a casa come funziona? «Cerchiamo di portare poco il calcio in casa, ma quando capita di confrontarsi su qualche dinamica ne escono sempre spunti interessanti. Ovviamente sono più io quella che impara...».

Quando si conosciuti entrambi lavoravano per la Roma. Lei era una giornalista di Roma Tv, lui naturalmente l'allenatore della prima squadra. «Sono passati tanti mesi prima che accettassi di prendere il primo caffè con lui, sono figlia di un maresciallo della Finanza, cresciuta con regole molto ferree. Per me Rudi era il mister... Poi qualcosa evidentemente è cambiato, ma prima di incontrarlo fuori ho chiesto il permesso». Un permesso al suo direttore che la spiazzò «e mi disse che, giustamente, non c’era nulla di male. Ne fui felice».

Il matrimonio alle porte

E dopo aver allargato la famiglia si penserà nuovamente al matrimonio. «Dovevamo sposarci due anni fa, poi c’è stato il Covid e ci siamo fermati. Lo faremo, nel nostro stile».