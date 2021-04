Fedez, collezione con le scarpe con il sangue umano nella suola. Ecco il prezzo da capogiro. Fan furiosi: «Che orrore»

Fedez , le scarpe con il sangue umano nella suola nella sua collezione. Ecco il prezzo da capogiro. Fan increduli. Il rapper milanese ha condiviso su Instagram una serie di stories in cui ha mostrato le nuove arrivate nella sua collezione di scarpe. Si tratta delle Satan Shoes, ovvero le scarpe di Satana, la versione customizzata delle Nike Air Max 97, lanciate da Lil Nas X e realizzate dal collettivo MSCHF.

APPROFONDIMENTI SOCIETà Fedez, Zorzi e gli altri vip che appoggiano l'approvazione Ddl... MILANO Fedez con lo smalto, l'assessora leghista: «Mio figlio... IL POST Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, prima cena fuori nello stesso... NOVITÀ Chiara Ferragni lancia il suo videogioco, ecco quanto costa. Fan...

Le Satan Shoes sono delle Nike Air Max 97 nere in versione "satanica" con simboli che rimandano proprio a quel mondo, dalla croce rovesciata e pentacolo (associati tradizionalmente al satanismo) e persino una goccia di sangue umano nella suola. C'è perfino l'incisione di un versetto biblico lateralmente, Luca 10:18 che recita così: «Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore». Sono 666 (il numero del diavolo) le paia messe in vendita dal collettivo newyorkese. Il prezzo è da capogiro, 1018 dollari.

La Nike ha preso immediatamente le distanze dal macabro modello, citando in giudizio gli artisti di Brooklyn. L'azienda ha ottenuto lo stop delle vendite per violazione del marchio e la restituzione di quelle già vendute, con il rimborso degli acquirenti. Ma Fedez ha voluto comunque le scarpe con il sangue umano nella sua collezione. Nelle stories di Instagram spiega ironico: «Sembra più acqua colorata, non credo sia sangue. Però belle. Fanno coppia con le mie scarpe con l'acqua santa nella suola (le Jesus Shoes, ndr)». I fan sui social, però, restano perplessi: «Che paura».