Cosa ha Fedez? La malattia annunciata su Instagram: la demielinizzazione, la sclerosi multipla e la paura di un tumore

Cosa ha Fedez? Il rapper italiano ha spiazzato tutti questo pomeriggio, annunciando con un messaggio social la sua malattia. «Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare», ha detto. Senza però rivelare (per il momento) di cosa si tratta. «Presto starai bene, ti amiamo più che mai», ha scritto sua moglie Chiara Ferragni in un post. Tantissimi i messaggi di conforto. Tutti sono con il fiato sospeso e aspettano di conoscere la verità sulla malattia.

Fedez e il «rischio sclerosi multipla»

Andando indietro nel tempo, il 5 dicembre del 2019, ospite a "La Confessione" sul Nove, aveva detto: «Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla». Da allora Fedez non aveva più parlato della sua malattia, che resta però un problema serio e potenzialmente, degenerativo.

«È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire delle priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa». Una piccola «cicatrice bianca», aveva spiegato il rapper, quella che si riscontra in caso di sclerosi multipla. «Sono dovuto stare sotto controllo perché clinicamente si dice che quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata. Questo è stato il motivo per me di iniziare un percorso per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie».

Cosa è la demielinizzazione

Paolo Maria Rossini, responsabile dell’area neuroscienze dell’Irccs San Raffaele di Roma, aveva spiegato cosa è la demielinizzazione: «I neuroni hanno un nucleo e poi dei prolungamenti. Uno di questi, il più importante, si chiama assone: sta in contatto con tutti gli altri neuroni, ed è circondato da una guaina mielinica, che può essere aggredita e distrutta. Quando accade, la funzione dei neuroni colpiti viene parzialmente perduta. Nella sclerosi multipla, alcuni anticorpi “cattivi” aggrediscono la guaina mielinica e la distruggono in alcune zone. La si definisce infatti sclerosi multipla o sclerosi a placche proprio perché si formano placche di demielinizzazione in piccole aree», le sue parole.

Fedez ha un tumore?

Dopo l'annuncio di Fedez, che non ha chiarito ufficialmente il suo problema di salute, è cominciata la corsa alla notizia. Nessuno, a parte le persone più vicine al rapper, sa davvero cosa ha. «Lo voglio raccontare, ma non è questo il momento», ha detto, aggiungendo che «per fortuna questo problema mi è stato trovato in tempo». Tra le ipotesi c'è anche quella del tumore, ma sarà Fedez a chiarirlo nel momento più opportuno. Tempo fa sua cognata Valentina (una delle sorelle di Chiara Ferragni), ha subìto un'operazione chirurgica per rimuovere un tumore maligno.