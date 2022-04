Fedez, la cicatrice e la visita di controllo: «Non c'è nulla di brutto se è stato il coraggio a causarla»

Non ha paura a mostrarsi debole, a volte in difficoltà. È questa la vera forza di Fedez, che in serata ha postato una foto davanti allo specchio con la cicatrice sulla pancia dovuta all'intervento per il tumore operato due settimane fa: «Non c'è nulla di brutto se è stato il coraggio a causarla», ha scritto su Instagram. Nelle storie, invece, ha informato i follower della visita di controllo a cui si è sottoposto in giornata postando una foto insieme a quelli che ha definito «la mia gang di chiurrghi preferita». Piano piano Fedez sta tornando alla vita di tutti i giorni, sostenuto dall'amore della sua Chiara Ferragni e dai figli Leone e Vittoria. Presto racconterà di più della sua malattia (come ha promesso lui stesso) per cercare di dare un aiuto a chi soffre dello stesso problema. «Mi basterà sapere di averne aiutato anche solo uno per essere soddisfatto», aveva detto.

APPROFONDIMENTI INSTAGRAM Fedez: «Dovrò portare la panciera». La griffe... PERSONE Fedez «welcome back home»: le prime foto sono con Leone e... FERRAGNEZ Fedez torna a casa, ma Leone è "confuso": ecco cosa... PERSONE Fedez e il tumore, quali cure dovrà fare ora? Falconi:... FEDEZ Fedez lascia l'ospedale mano nella mano con Chiara Ferragni L'ARTISTA Fedez, ora cosa accade? Perché l'artista ha fatto il passo... SOCIAL Chiara Ferragni, brutta eruzione cutanea per l'influencer dopo...