«Come fa la Ferragni a stare con Fedez?»: la risposta del rapper all'hater è clamorosa

Fedez è tornato. Dopo la paura e i momenti difficili legati alla malattia al pancreas, per il rapper torna a splendere il sorriso sul volto. E sui social spunta quell'autoironia che lo ha sempre contraddistinto. Tra siparietti con il figlio Leone e gag con Tananai e Sara Mattei per l'uscita del nuovo singolo «La Dolce Vita» che si candida a essere la nuova hit dell'estate, ecco che su Twitter scherza sul suo rapporto con Chiara Ferragni.

Un utente, probabilmente un hater, si chiede in un tweet come l'influencer Chiara Ferragni possa stare con suo marito, Fedez. E il rapper con ironia ricondivide il «cinguettio», aggiungengendo «Pure io». Come in ogni rapporto che si rispetti ci sono alti e bassi e sicuramente anche due celebrità come Fedez e la Ferragni non sono esclusi. Ma se l'amore è forte si consolida anche e soprattutto nei momenti difficili. Proprio come quello appena trascorso dai Ferragnez a causa della tumore al pancreas che ha colpito il rapper.

questo video mi farà frignare sempre e per sempre pic.twitter.com/pO98EYwvcl — våle 🍂 (@pagliettina) June 4, 2022

E, proprio per questo, in molti rispondono al tweet dell'utente con il video che che ha commosso il web diventando subito virale. Fedez il giorno dell'uscita del suo nuovo singolo ha condiviso un post strappa lacrime in cui ha rivelato che la sua nuova canzone, «La Dolce Vita», è stata in grado di fargli riaccendere il microfono durante il periodo buio della malattia. Un periodo condiviso accanto a sua moglie, capace di sostenerlo e rincuorarlo quando tutto attorno a lui era nero. E proprio nel suo ultimo singolo, con Tananai e Sara Mattei, parla di una vita che senza amore non gli farà mai bene. E la risposta all'utente polemico è servita. Lui si è sempre chiesto come la Ferragni riesca a stare con Fedez e il web risponde: con l'amore. La forza più pura e potente che possa esistere. Anche quando si tratta di celebrità.