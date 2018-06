di Simone Pierini

«Ero un malato cronico. Ora sono monogamo, Per fare l'amore ho bisogno delle sostanze, mischio tutta una serie di sostanze». Cosìsi confessa a Mattino 5, parlando della sua storia d'amore con, con la quale sarebbe tornato il sereno, il suo rapporto col sesso, Belen e l'esperienza in carcere.«Abbiamo preso una casa, adesso faccio il serio - dice parlando della Provvedi - L'ultima litigata che abbiamo fatto è stata bruttissima, ci ha veramente separato e ha rischiato di far finire la nostra storia ma oggi posso dire che non siamo mai stati così bene. Quando ero in carcere le avevo chiesto di sposarmi ma ora non accetterebbe e fa bene».Poi un passaggio su Belen Rodriguez. «E' stata una storia importantissima - spiega - A me dispiace non avere questo tipo di rapporto con la mia ex moglie perché è la madre di mio figlio. Con Belen è finita perché avevo davanti 13 anni di galera. Sono una vita».Infine sulla sua esperienza in carcere. «E' stata per me un'esperienza di vita che mi ha formato e mi è servita - racconta - Oggi, sono un uomo migliore. Non ho mai pianto ma ho avuto momenti di disperazione e di sconforto. Ho avuto una vita così attiva che è come se avessi vissuto 150 anni, io non penso di arrivare a 54 anni, penso di morire prima dei 50. Penso che morirò in modo clamoroso»