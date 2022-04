Eva Henger, grave incidente d'auto con il marito. «Condizioni complicate, operata a gamba e braccio»

Brutto incidente d'auto per Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti. La coppia è stata trasportata in ospedale con gravi fratture, ma entrambi sarebbero fuori pericolo di vita. L'incidente ieri mattina nei pressi di Kaposvar, in Ungheria, paese d'origine della showgirl. Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono stati trasportati in due diversi ospedali: la showgirl in ambulanza, lui con l'eliambulanza. Lo conferma l'entourage della star ungherese.

Secondo quanto raccontato a Pomeriggio 5 da Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella2000 e amico di vecchia data della coppia, i due stavano viaggiando in autostrada per andare a prendere un cucciolo di cane. Sarebbe dovuto essere un regalo per la loro figlia, Jennifer, 14 anni. Il giornalista ha riferito che l'incidente è stato un frontale.

Eva Henger, grave incidente d'auto con il marito

L'insider dello showbiz romano Alessandro Rosica su Instagram ha raccontato: «Le condizioni di Eva e Massimiliano sono parse subito complicate». E poi ha aggiunto: «Eva questa mattina dovrà essere operata a gamba e braccio, mentre Massimiliano ha subito la frattura dello sterno! Per ora rimangono in ospedale sotto controllo! In bocca al lupo per una pronta guarigione». Sempre secondo la medesima fonte, nello schianto sarebbe rimasta coinvolta un'altra auto con a bordo una coppia di anziani deceduta sul colpo.

Mercedesz Henger in Honduras per l'Isola dei Famosi

Mercedesz, figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, si trova in Honduras per partecipare all'Isola dei Famosi. La ragazza si trova in isolamento prima di entrare in gioco ed è stata informata dell'incidente della madre. È probabile a questo punto che la partecipazione di Mercedesz all'Isola venga annullata o semplicemente posticipata di una settimana.