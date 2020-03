Eros Ramazzotti , l'indiscrezione: «Flirt con una conduttrice Rai più giovane di lui». Il cantante romano di nuovo al centro del gossip. Dopo il flirt poi smentito, con la pittrice venezuelana Valentina Bilbao, ci sarebbe un altro rumor sulla vita privata del cantante romano.



A riportare l'indiscrezione Dagospia: «A Milano gia voce di un nuovo flirt di Eros Ramazzotti. Si tratta di una conduttrice Rai decisamente più giovane di lui, che l'anno scorso aveva rivelato di essere tornata single. Ma l'artista romano non vuole si parli della sua vita privata...».



Al momento non ci sarebbero conferme da parte dell'interessato. Qualche settimana fa, tra l'altro, Eros Ramazzotti aveva chiesto su Instagram massimo riserbo per la sua vita privata. Staremo a vedere.