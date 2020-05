Emma Marrone compie 36 anni e festeggia con una superfoto dedicata ai fan

Emma Marrone oggi si è svegliata piangendo per l'emozione e per la gioia: è il giorno del suo trentaseiesimo compleanno e ha subito voluto dividere con i fan la sua felicità e un suo bellissimo ritratto mentre indossa un body nero.

"Sono nata il 25 maggio del 1984 alle 11.50 di venerdì. Oggi soffio 36 candeline. Facciamo un breve punto della situazione. Partiamo dalla cosa più banale. Si,penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille. Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo. Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne. Ho un posto speciale nel cuore di tanta gente. Ma tanta tanta. Questo “strano periodo” ha sconvolto anche i miei piani. Ma ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se è vino rosso è anche meglio. Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po’ di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più. Grazie a tutti per i messaggi pieni d’amore. Siete il mio regalo dalla vita".

«Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi falsi. Grazie alla paura capisco il valore del coraggio anche nelle piccole cose», aveva detto la cantante dopo l'operazione per un tumore che le aveva impedito per un po' di salire sul palco.

