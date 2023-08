Elisabetta Gregoraci incinta? Il patto (segreto) con Flavio Briatore dopo la separazione: «Nessuno può intromettersi tra di loro»

Ormai da tempo, il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è giunto al capolinea. Da 6 anni, l'ex coppia mantiene un rapporto civile per amore del figlio, Nathan Falco. E, nonostante ad Elisabetta siano stati attribuiti diversi flirt, lei non ha mai confermato ufficialmente nessuna relazione. Tra i motivi di tale riservatezza, ci sarebbe anche la forte gelosia che ancora proverebbe l’imprenditore. Solo a dicembre 2022, per la prima volta Elisabetta è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, Giulio Fratini, con il quale fa coppia fissa da ormai un anno e ora sembra esserci una grande novità.

Lo scoop

Sembra che la conduttrice di “Battiti Live” vorrebbe diventare madre di una bambina e costruire una famiglia insieme a Giulio.

E c’è chi nelle scorse settimana ha parlato già di una gravidanza in corso, anche se resta solamente un’indiscrezione senza fondamenta concrete. Ma su questa news, aleggia un grande ostacolo. Di cosa si tratta? Di un presunto patto stipulato proprio con l’ex marito, Flavio Briatore.

ll patto

A lanciare lo scoop è stato NuovoTv, che ha intervistato un’amica della showgirl, attualmente residente in Calabria. Secondo quanto sostenuto dalla donna, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore avrebbero stipulato un patto dopo essersi separati nel 2017. Alla base di questo patto ci sarebbe un principio fondamentale, ovvero che loro due e Nathan dovranno rimanere per sempre una famiglia, aldilà di quello che possa succedere. Questo comporta il trascorrere molto tempo solo loro tre. Ma, non solo. Per mantenere quest’equilibrio familiare, sarebbe necessario che nessun nuovo ‘membro’ si intrometti. Dunque, nessun altro avrebbe il permesso di intralciare i momenti esclusivi tra i tre.

Retroscena bollenti

In realtà, di patto aveva parlato anche nel 2019, Alfonso Signorini che rivelò di essere a conoscenza di un accordo sancito dall’ex coppia, secondo il quale la conduttrice non si sarebbe potuta far vedere pubblicamente con un altro uomo per almeno tre anni. Adesso, a distanza di vari anni, è riapparso nuovamente questo misterioso patto con un nuovo retroscena, ovvero quello della presunta impossibilità di allargare la famiglia oltre loro tre: Elisabetta, Flavio e Nathan. Nessuno dei due ha confermato l'indiscrezione, per cui in molti si chedono se sarà vero o no.