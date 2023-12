Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, il weekend con la famiglia del fidanzato: fidanzamento ufficiale?

La storia si fa seria. Dopo aver trascorso una romantica “luna di miele” in Vietnam Giulio Fratini ha deciso di portare Elisabetta Gregoraci un weekend a Firenze, la sua città.

Due giorni di lusso e tanto amore. La paparazzata di Chi mostra la coppia sorridente, sempre insieme, sempre più coinvolta.

E andare a Firenze forse non è stato un caso. Giulio ha voluto presentare Eli a suo padre. Una presentazione ufficiale. Il papà è Sandro Fratini, "imprenditore e uno dei più grandi collezionisti d’orologi del mondo - scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini che ricorda anche che - i due ora sono soci e insieme detengono diverse proprietà alberghiere di lusso, tra cui l’hotel L’Orologio". Ed è proprio lì che Giulio ed Eli hanno dormito...

Ma come sempre le cose belle durano troppo poco. E così dopo cena è arrivato il momento di dirsi arrivederci, darsi appuntamento dopo Natale. Certo perché Elisabetta nella notte è ripartita per Monte Carlo. Ma solo per qualche ora perché il giorno dopo ad aspettarla c’era un volo direzione Kenya, per la precisione Malindi.

"Qui trascorrerà - scrive ancora Chi - le feste di Natale con la sua famiglia, che continua a occupare il primo posto. E Nathan Falco, il figlio che ha avuto da Flavio Briatore, come ha ribadito più volte, resta la persona più importante della sua vita”.