Domenica In, Elisa Isoardi da Mara Venier, telefonata hot. Selvaggia Lucarelli: «Sei sola? L'ultima volta in accappatoio non lo eri...»

29 Settembre

dedica uno spazio amostrando cosa è successo nella serata di sabato sera.dedica una grande attenzione a, la conduttrice televisiva che balla in coppia conche si è esibita da sola a causa dell'operazione per appendicite che ha costretto il ballerino a una pausa.Mariotto e tutte le persone presenti in studio hanno lodato Elisa per il suo coraggio, ma hanno soprattutto sottolineato la sua sensualità e la femminilità che ha rapito il pubblico. Mara Venier coglie la palla al balzo per chiamare in diretta Elisa. La Isoardi impiega un po' di tempo a rispondere e Mariotto non si lascia sfuggire l'occasione per lanciare una frecciatina: «Sarà al capezzale di Todaro», lasciando intendere che il presunto flirt tra il ballerino e la conduttrice sia reale.Alla fine Elisa risponde, in accappatoio mentre si asciuga i capelli dopo essere appena uscita dalla doccia». A quel punto interviene Selvaggia Lucarelli che le chiede: «Vorrei sapere se sei sola, perché l'ultima volta che ti abbiamo vista in accappatoio non lo eri». Il riferimento è al post social con cui la conduttrice annunciò la fine della sua relazione con Matteo Salvini, con una foto in accappatoio sdraiata sul letto accanto all'ex vice premier. Elisa sorridendo conferma di essere da sola, e Mara rincara la dose: «Poi in quell'occasione era sdraiata non in piedi come ora». Nell'arco di 24 ore è già la seconda frecciatina che la Lucarelli lancia alla Isoardi sull'ex compagno, l'altra era stata proprio durante la diretta di Ballando in cui le diceva che a non stare bene non era solo Todaro, ma anche Salvini (che aveva dichiarato di avere la febbre), come se potessero essere tutti e due considerati "uomini" di Elisa.