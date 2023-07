Elettra Lamborghini e i tatuaggi da rimuovere, lo sfogo social: «Sono disperata, sono peggio di prima». Poi mostra i segni sul fondo schiena

Elettra Lamborghini chiede aiuto ai fan. Reduce dai palchi su cui si è esibita la rampolla della famiglia delle super car torna sui social per raccontare ai suoi follower di un problema legato alla pelle. Da tempo la cantante sta cercando infatti di rimuovere dei tatuaggi che ha sul corpo, ma le sedute laser non stando andando come sperava.

La pelle di Elettra infatti è piena di macchie, che la stessa non sa come eliminare. «Questo è il risultato di 10 sedute, per eliminare un tatuaggio». La Lamborghini mostra il polso, su cui erano tatuate diverse frasi ma molte di queste vorrebbe rimuoverle, così si sta sottoponendo a dei trattamenti specifici.

Elettra Lamborghini e i tatuaggi da rimuovere, la brutta esperienza

«Fa ancora più ca**re di prima. Continuerò fino a che non si sbiadirà… ma penso sia proprio la mia pelle che non reagisce al laser. Ad alcuni sono andati via a me no», ha scritto su una story Instagram.

«Questo è il risultato di dieci sedute, sono disperata. - Elettra spiega che non sa più come fare - Adesso con il caldo non sto facendo più sedute, perché non si può prendere il sole. In più adesso devo andare a farli smacchiare. Non so se percepite il disagio».

Le stesse macchie le ha anche sulle gambe così chiede aiuto ai suoi follower: «Adesso vi chiedo se qualcuno mi consiglia un dermatologo che è bravo a tirare via le macchie?». Poi la cantante ricorda ai follower di quando a causa di una svista si è seduta su una piastra ardente ustionandosi tutto il fondo schiena: «Verso fine agosto vi ricordate che mi sono seduta sulla piastra ardente con le mie chiappe? Avevo le croste, mamma mia».E così decide di mostrare i segni che porta sulla pelle: «Ho tre segni e anche quella è una macchia che dovrò tirare via. Ho tre linee di piastra nelle chiappe, disagio».