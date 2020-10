Elettra Lamborghini, vacanze da sogno a Cipro dopo le nozze con Afrojack: «Ma non è una luna di miele»

Vacanze da sogno per i novelli sposi Elettra Lamborghini e il dj olandese Afrojack. I due sono volati a Cipro per trascorrere alcuni giorni di relax dopo lo stress dei preparativi per il matrimonio. La cantante ha condiviso nelle sue storie di Instagram il racconto della sua villeggiatura sull'isola greca. I due, a bordo di un volo privato e hanno fatto prima tappa in Olanda, dove vive la famiglia del dj e poi in Belgio dove Afrojack ha altri parenti. I due finalmente possono godersi un po' di riposo sul lungomare di Cipro, dove si sono concessi qualche foto romantica per poi cenare in un ristorante circondati soltanto da qualche gatto curioso.

La cantante,però, ha specificato poco prima di partire, che quella sull'isola greca non è una vera e propria luna di miele, dato che quella vera è stata rimandata a data da destinarsi, probabilmente a quando l'emergenza Covid sarà sotto controllo. A una settimana di distanza dal matrimonio, i due sposini sono più innamorati che mai e si godono la loro vacanza. La "vera" luna di miele può attendere. Elettra aveva in mente di trascorrerla in qualche posto sperduto dell'Oceano Pacifico e non ha intenzione di rinunciare al suo sogno. Tutto deve essere perfetto. Intanto i fan li inondano di like e commenti.

