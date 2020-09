Elettra Lamborghini, tre abiti da sposa per il matrimonio con Afrojack: da quello "classico" a quello "pop"

Tre abiti da sposa per Elettra Lamborghini, protagonista di quello che senz'altro per il momento è il matrimonio dell'anno. La bella ereditiera e cantante per impalmare il suo Afrojack ha scelto il "modulo Sanremo": ossia si è cambiata d'abito ben tre volte dalla cerimonia in chiesa al taglio della torta. Non poteva essere da meno vista la location da urlo (villa Balbiano sul Lago di Como) e il wedding planner che lo è altrettanto (Enzo Miccio, il re delle nozze indimenticabili).

Modelli romantici ma appariscenti, a sirena per mettere in risalto il fisico com'è nello stile di Elettra, che ne voleva "uno da sposa, uno classico e uno pop", come aveva dichiarato prima delle nozze. E infatti l'abito per la cerimonia in chiesa, interamente in pizzo con profili trasparenti e spalline sottili è firmato dall'israeliana Galia Lahav: abbinato un velo tirato indietro per il total look sposa.



E al ricevimento via con il secondo abito: questa volta Elettra sceglie un modello di Zuhair Murad, sempre a sirena e dalla linea simile al primo se non fosse per le maniche lunghe a campana e con scollo a cuore. Perfetto per brillare tra lampadari di cristallo, fiori e centrotavola di grandi dimensioni.

Il terzo abito, invece, è senza dubbio il più sensuale: per il taglio della torta la cantante ha scelto un abito a bustino senza maniche con uno spacco vertiginoso che mostra molto, perlomeno il tatoo che la cantante ha sul fianco. Da lei non ci aspettavamo nulla di meno: outfit da urlo, e il resto scompare.

