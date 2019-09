© RIPRODUZIONE RISERVATA

si è sposata. La conduttrice Rai ha celebrato le nozze consabato pomeriggio a Roma nella. Tanti gli ospiti vip e una sorpresa durante la cerimonia:, in jeans e scarpe sportive, ha cantanto l'Ave Maria in onore degli sposi.La Daniele e Tassoni, imprenditore del settore farmaceutico ma di nobili origini, sono stati fidanzati per 16 anni prima di sugellare la loro unione con il matrimonio.Tanti gli invitati vip che hanno voluto condividere il lieto evento con gli sposi. Da Simona Ventura a Samantha De Grenet, e poi Mariagrazia Cucinotta, Corinne Clery, Maurizio Mattioli, Beppe Convertini, Salvo Sottile.