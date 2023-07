Elenoire Casalegno contro gli “scrocconi al ristorante”: «Pagano l'insalatina e poi ti chiedono di assaggiare tutto. Ma non vi vergognate?»

«Alzi la mano chi non conosce soggetti di questo tipo…», Elenoire Casalegno dice basta agli scocconi al ristorante. In un video postato su Instagram, che sta facendo il giro del web, la speaker radiofonica, si scaglia contro le persone che hanno atteggiamenti discutibili quando vanno a mangiare fuori:

Elenoire Casalegno, lo sfogo contro gli scrocconi al ristorante

«Dedicato a tutti quelli che al ristorante ordinano un’insalatina perché “non ho molta fame”, oppure “fa troppo caldo, non ho voglia di cibi grassi e saporiti”, o “sono a dieta, non posso sgarrare”. Poi non si sa perché ma mangiano dai piatti di tutti.

Il video

Infine, sempre seduta sul divano di casa e con addosso un completino casual, Elenoire Casalegno conclude dicendo (senza mezze misure): «Ma non vi vergognate un pochettino? Poco poco? No eh? Ordinatela la pasta». Il video della speaker radiofonica ha ottenuto molto successo tra i suoi fan che hanno appoggiato tutte le sue parole condividendo, poi, le loro disavventure.