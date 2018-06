Elena Morali torna con Scintilla, fuga d'amore a Formentera: «Si è comportato da signore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMENTERA – Sono tornati insieme, al secolo Gianluca Fubelli. I due sono entrati in crisi dopo la partecipazione dell’ex Pupa all’Isola dei Famosi dove si è molto avvicinata al collega naufrago Marco Ferri.LEGGI ANCHE: Roma, la Dolce Vita di Elena Morali: balli scatenati fino all'alba in via Veneto​ Lei ha confessato che tra loro c’è stato solo “un bacio a stampo, mi ha messo in confusione”, ma Scintilla ha messo tutto da parte e i due sono partiti alla volta di Formentera: “Si è comportato da signore – ha fatto sapere – e penso ancora che sia la persona ideale con cui condividere la vita”.