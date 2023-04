Elena Morali, la "finta" gravidanza, la storia con Scintilla, la turbolenta relazione con Luigi Mario Favoloso: la showgirl ospite dalla Panicucci

Elena Morali tra i concorrenti di Back to School. Stasera in tv, giovedì 27 aprile, su Italia 1 alle 21.20 torna il programma condotto da Federica Panicucci. Sono 30 i super big della tv, della musica e dello sport “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. Ad aiutare nello studio i vip saranno 13 maestrini tra i 7 e gli 11 anni che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate, oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Al fianco della conduttrice, anche stasera, il comico Gianluca Fubelli (Scintilla) nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Questa settimana, i Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno, oltre alla showgirl: Blind, Gigi e Ross, Natasha Stefanenko e Jo Squillo. Come ripetente torna a centro studio Carmen di Pietro che lo scorso giovedì non è riuscita a superare l'esame. Ma vediamo insieme, chi è Elena Morali?

Elena Morali chi è

Elena Morali è una showgirl italiana che ha preso parte a diversi reality e game show italiani, tra i quali ricordiamo La pupa e il secchione e ovviamente L’isola dei Famosi. La Morali è nata a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo il 28 gennaio del 1990 (ha 33 anni). Da sempre appassionata di beauty, dopo il diploma pedagogico ha lavorato come hostess e promoter. Ma il suo sogno è sempre stato uno: entrare nel mondo dello spettacolo. E ci è riuscita.

La carriera

Elena Morali ha mosso i primi passi nel mondo della moda partecipando a Miss Padania e Miss Universo, ma la svolta è arrivata nel 2010 quando ha partecipato al programma di Italia 1, La Pupa e il Secchione. Da qui ha iniziato la sua carriera, ha preso parte al programma Matricole e Meteore, è entrata nel cast di Chiambretti Night ed è stata spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso. La ritroviamo poi in un videoclip di Pitbull. Elena Morali inoltre ha inciso un singolo e ha partecipato all’Isola dei Famosi.

La vita privata: la storia con Scintilla e il tradimento

La sua vita privata è sempre stata da prime pagine dei giornali di gossip. Elena Morali è stata fidanzata per molti anni con Gianluca Fubelli, comico di Colorado, meglio noto come Scintilla. La loro storia inizia nel 2017 ma qualcosa si rompe durante la partecipazione della Morali a L’isola del famosi. Gianluca Fubelli, ha ammesso che la relazione con Elena Morali si è conclusa per un tradimento da parte della showgirl con Daniele Di Lorenzo. I tre hanno avuto anche dei problemi con le forze dell’ordine dopo un attacco di panico che ha colpito la Morali e sono stati condotti in questura per chiarire quanto accaduto. Ma Scintilla non ha mai attacco la Morali. La showgirl stessa da barbara D'Urso confessò: «Io e Scintilla, poi, abbiamo provato a essere una coppia aperta. Quando due persone non vanno più d'accordo, continuano a convivere ma si prendono delle libertà. Ho conosciuto Daniele in un momento di crisi con Gianluca». Poi è stata anche fidanzata con Renzo Bossi, figlio dell’ex leader della Lega, Umberto. Altri due flirt le sono stati attribuiti: uno con Gué Pequeno e l'altro con Mario Balotelli.

La storia turbolenta con Luigi Mario Favoloso

Poi dal 2020 (circa) Elena Morali vive una storia d'amore (turbolenta) con Luigi Mario Favoloso ex di Nina Moric. La Moric nel 2020 lancia una bomba da barbara D'Urso: l'ex di Corona ha affermato di aver avuto una lunga telefonata con Elena Morali che le avrebbe confessato di continuare la relazione con Luigi Mario Favoloso solo perché viene ricattata dall’uomo stesso. Mario infatti avrebbe utilizzando un video intimo di loro due per costringere Elena a rimanere insieme, commettendo di fatto un reato di Revenge Porn. Nina Moric ha parlato di ben quattro ore di telefonata dove la Morali le avrebbe raccontato tutto questo. Ma Elena ha negato tutto questo. Tra alti e bassi la coppia continua a stare insieme.

Lo scherzo della (finta) gravidanza

L'ultima "bravata" social fatta dalla coppia ha attirato le critiche di molti. Sembrava ci fossero dolci notizie per Elena Morali e il fidanzato Luigi Mario Favoloso: la coppia aveva annunciato di aspettare un bambino tramite una storia su Instagram. Una foto in cui il ragazzo accarezza il pancino della showgirl e un testo che recita: «Un uno che diventa un due, che diventano tre». Il post si è riempito in pochissimo tempo di tantissimi messaggi di auguri, peccato fosse una burla. Circa un’ora dopo, l’ex naufraga ha condiviso un nuovo scatto insieme a Favoloso e un cagnolino. «Vi presento Muffin, il nuovo arrivato a casa. Perdonate lo scherzo, ma siete stati davvero stupendi», ha scritto. Uno scherzo, che non è riuscito molto bene.

Instagram

Elena Morali su Instagram è seguitissima. Il suo profilo ufficiale @elenamoralireal conta quasi 2 milioni di follower. Con i fan condivide scatti audaci e foto delle sue passioni: beauty, viaggi e allenamenti. Inoltre la sua bacheca è piena di foto con il suo fidanzato.