Diletta Leotta e Can Yaman innamorati: lei per San Valentino regala un cavallo

La storia fra Diletta Leotta e Can Yaman prosegue a gonfie vele e lei per la festa degli innamorati gli ha fatto un regalo davvero speciale, un cavallo di nome Cassius.

CAN YAMAN, DILETTA LEOTTA E IL CAVALLO PER REGALO

Can Yaman, felicissimo, ha postato dal suo account Instagram una foto che lo vede con sorridente con la fidanzata Diletta Leotta e il cavallo bianco donato per San Valentino, festa degli innamorati: “Cassius. Il regalo più bello – ha scritto l’attore turco nella didascalia della condivisione - che ho mai ricevuto”. I follower naturalmente si sono divisi fra chi è felice per la neo coppia e chi, soprattutto fra il pubblico femminile, dimostra un po’ di gelosia per il proprio beniamino: “Ma – si chiede una fan - avete sempre il fotografo personale appresso?!”.

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN, UN AMORE "SEGRETO"

La love story fra Diletta Leotta e Can Yaman è stata svelata da “Chi” a gennaio, quando la rivista ha rivelato che i due avevano trascorso 5 giorni di passione in hotel a Roma. Poco dopo la coppia ha reso pubblica la relazione, comparendo insieme anche sui social. La love story dell’attore turco però sembra proprio non piacere alle sue fan, che in più di un’occasione hanno lasciato commenti piccati alla romantiche immagini su Instagram.

