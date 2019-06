Cristiano Ronaldo, vacanze sullo yacht di lusso. La mancia? 20mila euro

Cristiano Ronaldo, che vacanze in mega yacht. E la mancia è da 20mila euro. Tutto è possibile per CR7. Il campione della Juventus si è concesso una vacanza extra lusso insieme alla famiglia e agli amici in un resort in Grecia e ora sta continuando a divertirsi a bordo di un'imbarcazione da 200mila euro a settimana. Ha anche donato ai dipendenti del resort una mancia da record. Sui social sono apparsi foto e video dei tuffi in acqua e degli svaghi che solo una stella del calcio milionaria come lui può permettersi.

Loscelto da Cristiano Ronaldo per le sue ferie insieme a Georgina e alla famiglia intera si chiama "Africa", è lungo 46 metri e ha un lungo scivolo incorporato dal quale tuffarsi all'insegna del brivido e del divertimento. Lo ha noleggiato per navigare al largo della Francia. ​Sulla lussuosa imbarcazione ha anche incontrato il nuovo allenatore bianconero, Maurizio Sarri, in Costa Azzurra.Lo yacht è gigantesco e le foto pubblicate sui suoi profili social non possono che far sognare i followers. C'è anche chi potrebbe provare un po' di invidia davanti all'ostentazione. Lui però è Cristiano Ronaldo e di certo non bada a spese.