Chiara Ferragni replica alle polemiche dopo la foto in barca: «Se le istituzioni della Sicilia dovessero avere bisogno, sono qui»

Travolta dalle polemiche dopo il suo post di “Buon lunedì” mentre la Sicilia bruciava ora Chiara Ferragni si rende disponibile per aiutare le istituzioni nei soccorsi: «Se avete bisogno io sono qui». Prova a mettere una pezza così l'influencer che mentre era in vacanza in un catamarano di lusso tra le Eolie, con le sue colleghe di post, ha messo una galleria fotografica corredata da una didascalia in cui c'era scritto “a good monday" (un buon lunedì) mentre la regione è nelle fiamme. L'ira del web non si è fatta attendere e sotto al post sono divampate critiche: «Sei imbarazzante! Stiamo bruciando, morendo, fallendo, faticando.

Chiara Ferragni in Sicilia, la foto sullo yacht mentre l'isola brucia: è bufera social. E Fedez la difende

Chiara Ferragni, dopo le polemiche corre in soccorso della Sicilia

L'imprenditrice digitale però non ci sta e ribatte alle critiche attraverso instagram: «Il mio post di un lunedì piacevole è stato postato ieri sera, prima degli incendi di ieri notte. Evitate polemiche sterili, il problema di quello che sta succedendo non sono sicuramente i miei post». Poi arriva anche Fedez su Twitter a difendere la moglie rispondendo a un utente: «La Sicilia va a fuoco. Tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quando l'allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Ok. Bravo, tu sì che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica inutile... serviva più che altro a te».

La story Instagram

Poi oggi l'influencer, che non ama essere additata come superficiale e noncurante delle problematiche social scrive: «Oggi sono stata a Palermo e ho visto coi miei occhi la devastazione che questa terra sa subendo. È chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo, io sono qui per fare la mia parte».