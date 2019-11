Chiara Ferragni e il reggiseno push up: «L'ho scoperto solo ora, a 32 anni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’invenzione del, il reggiseno che modella il seno spingendolo verso l'alto, grazie a particolari imbottiture, non è certo recente ma Chiara Ferragni l’ha tardivamente scoperto e ha voluto condividere il risultato sulla sua silhouette con i numerosi follower del suo seguitissimo accountChiara indossa un reggiseno con push up che le regala delle forme più abbondanti di quelle a cui siamo abituate e con una canottiera nera si muove, aggiustando il décolleté, sulle note della celebre “Dance Monkey” di “Tones And I”. Il video è accompagnato dalla divertente didascalia: “Discovers push up bras at 32” (Scoprire reggiseni push up a 32 anni) e naturalmente il post ha fatto come di consueto il pieno di like, con diversi commenti favorevoli soprattutto dal pubblico maschile.