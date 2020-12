Chiara Ferragni , Leone e la foto (triste) con Babbo Natale. I fan notano un dettaglio: «Fa paura...». Fedez ha appena condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto esilarante del figlioletto in braccio a Babbo Natale. Leone, però, non sembra affatto convinto e ha le sue ragioni.

APPROFONDIMENTI MA C'È CHI LA DIFENDE Gf Vip. Giulia Salemi, la frase choc su Maria Teresa Ruta. Fan... GEMELLI DIVERSI «Ma quale Briatore, sono io che ho bloccato Milano con la... CHE SERATA! Belen Rodriguez discute col fidanzato Antonio Spinalbese, poi vede i... SANREMO Sanremo 2021, Amadeus risponde alle accuse di Morgan: «Ha detto... MILANO Milano, i Ferragnez arrivano a Palazzo Marino per ricevere... VIDEO Fedez replica a Fabio Volo: "Beneficenza si fa in silenzio? Ho...

A interpretare Babbo Natale è papà Fedez. Il bimbo lo avrebbe riconosciuto, nonostante il travestimento. Nelle stories il cantante ha documentato l'incredibile trasformazione. Ma nell'immagine, Leone ha il visino deluso e il rapper commenta ironico: «Ha capito tutto, nonostante le quattro ore di trucco».

Immediati i commenti dei fan: «Ti hanno tradito le mani con lo smalto e i tatuaggi». E ancora: «Fa paura Fedez-Babbo Natale». E c'è chi ci scherza su: «Almeno adesso sa come sarai da vecchio». In ogni caso, l'immagine in pochi minuti fa il boom di like.

Ultimo aggiornamento: 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA