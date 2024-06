Diletta Leotta stasera da Cattelan, come era e come è diventata la giornalista? Età, il matrimonio con Loris Karius, la figlia e le critiche

Diletta Leotta ospite dell'ultima puntata dello show di Alessandro Cattelan, “Da vicino nessuno è normale”, in onda stasera in tv, lunedì 3 giugno alle 21.30 su Rai2. In attesa di seguire l'intervista scopriamo qualcosa in più sulla giornalista.

Diletta Leotta chi è

Giulia Diletta Leotta nasce a Catania il 16 agosto 1991 (ha quasi 33 anni).

Figlia di Rori, avvocato civilista, e di Ofelia Castorina. Oggi ha 31 anni e la sua altezza è di 1,73 centimetri. Ha un fratello maggiore, Mirko, che di mestiere fa il chirurgo plastico. Nella città etnea ottiene il diploma di liceo scientifico a indirizzo linguistico.

Dopo aver concluso gli studi liceali nella sua città natale si trasferisce a Roma, dove nel 2015 consegue la laurea in giurisprudenza presso l’università LUISS.

La carriera

Già all'età di 17 anni, prima ancora della maturità, ottiene il suo primo contratto con Antenna Sicilia: qui, comincia a lavorare a una trasmissione calcistica, grazie a una conoscenza della madre. Con la stesssa emittente, a 19 anni, affianca Salvo La Rosa nella conduzione dell'11º Festival della nuova canzone siciliana, e poi partecipa come showgirl al programma di intrattenimento "Insieme". Nel 2011 passa a Mediaset, dove conduce la trasmissione Il compleanno di La5 sull'omonima rete televisiva. Nel 2012 paasa a Sky, prima come "meteorina" a Sky Meteo 24 e poi, nello stesso anno, conduce la striscia giornaliera sul Texas Hold'em Come giochi? su POKERItalia24.

Nel 2014 conduce RDS Academy, il primo talent show dedicato alle radio, in onda su Sky Uno.

Per la stagione sportiva 2015/2016 è il volto di "Sky Serie B", in onda su Sky Sport 1. Nel frattempo si laurea in giurisprudenza all'Università LUISS Guido Carli di Roma. Nell'estate 2016 conduce insieme a Ilaria D'Amico gli speciali di Sky dedicati al campionato europeo di calcio 2016.

Da gennaio 2017 sostituisce Emis Killa alla conduzione di Goal Deejay. Il 7 febbraio 2017 è ospite della prima serata del Festival di Sanremo. Dal 31 ottobre 2017 conduce il programma 105 Take Away con Alan Caligiuri prima e Daniele Battaglia poi.

Nel luglio 2018 lascia Sky Sport, ma continua a lavorare per l'emittente di Rupert Murdoch come nuova conduttrice della quarta edizione del reality show "Il contadino cerca moglie", trasmesso nell'autunno dello stesso anno.

Viene in seguito annunciato il suo approdo sulla piattaforma DAZN, per la quale conduce il programma "Diletta gol", e in seguito i programmi spin-off "Diletta gol stories", "Diletta gol in campo" e "Linea Diletta".

Il 17 settembre 2018 conduce con Francesco Facchinetti, la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7.Il 4 e l'8 febbraio 2020 affianca Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo. Nello stesso anno fa una comparsata, nel ruolo di se stessa, nel film "7 ore per farti innamorare".

Il 10 dicembre 2021 conduce una puntata di Striscia la notizia in coppia con Alessandro Siani con cui è anche protagonista del film di Natale Chi ha incastrato Babbo Natale? uscito il 16 dicembre 2021.

Prende inoltre parte a tre videoclip musicali, tra il 2018 e il 2020: "Faccio quello che voglio" di Fabio Rovazzi, "On Demand" di Benji & Fede con Shade, e "Mal di testa" di Elodie e Fabri Fibra.

Diletta Leotta Miss: i concorsi di bellezza

All'età di 14 anni Diletta Leotta partecipa al suo primo concorso di bellezza, sfilando sullla passerella di della trasmissione “Playa Bonita”, in onda sull'emittente locale di Catania TeleColor, classificandosi seconda. Lo ha raccontato al settimanale Spy il conduttore siciliano Cristiano Di Stefano.

A 15 anni, nel 2006, la ragazza partecipa a Miss Muretto Alassio, piazzandosi tra le finaliste. Tre anni più tardi, nel 2009, prende parte anche alle selezioni di Miss Italia, ma viene scartata dai giudici.

Vita privata

Diletta Leotta in passato è stata fidanzata con Matteo Mammì, dirigente Sky e nipote dell’ex-Ministro delle Comunicazioni, Oscar Mammì. La loro relazione è durata circa quattro anni, con un anno di convivenza. In seguito, la giovane conduttrice instaura una relazione prima con il pugile italiano Daniele Scardina, e poi con l'attore turco Can Yaman, con cui rompe nel 2021.

Nel 2022 Diletta si fidanza con il portiere del Newcastle Loris Karius. Dopo quasi un anno di relazione, la conduttrice rimane incinta. I ufficializzano la gravidanza di lei a fine marzo. Poche settimane dopo, Leotta svela di aspettare una bambina, Aria, che è nata la scorsa estate.

Il matrimonio

Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno il 22 giugno a Vulcano, nelle Isole Eolie. Era stata proprio la conduttrice ad annunciare le nozze in diretta su Rai1, ospite di Antonella Clerici a “È quasi mezzogiorno”.

Leotta, che nelle scorse settimane aveva mostrato sui social l'anello di fidanzamento con cui Loris Karius le aveva chiesto la mano, aveva parlato di come l'amore con il portiere del Newcastle sia nato da un vero colpo di fulmine: «La sera che l'ho conosciuto ho detto alle mie amiche: ho incontrato l'uomo della mia vita».

Diletta Leotta e i cambiamenti

Nota per la sua particolare avvenenza, Diletta Leotta è stata spesso bersaglio di critiche avanzate soprattutto da haters, ma anche da parte di alcuni colleghi. In primis, Paola Ferrari: da Belve a Storie Italiane non c'è stata una trasmissione televisiva in cui la giornalista sportiva, dopo aver elogiato la bravura della collega siciliana, abbia abbia rivolto aspre critiche nei suoi confronti. «Se mi chiedono se volessi che Diletta Leotta sia un esempio per mia figlia, dico “no” perché sono contraria alla chirurgia estetica. La Leotta è una ragazza già bella ed ha ricorso alla chirurgia non per correggere qualche difetto, ma per rendersi più appetibile dal punto di vista sensuale ed erotico», aveva detto a Storie Italiane. L'intervista di Ferrari ha fatto molto discutere per i commenti che, in molti, hanno etichettato come sessisti.

La conduttrice ha ricevuto un Tapiro d’oro da Striscia la Notizia, quando ha dichiarato di non essere ricorsa ad alcun ritocchino. Dagli esordi a oggi, però, il suo aspetto è decisamente cambiato: lei stessa ha infine ammesso, durante una puntata di Verissimo, di essere ricorsa a qualche ritocco di chirurgia estetica, ma di non vergognarsene. Nonostante i ritocchi, Diletta ha deciso di non lasciarsi sopraffare dalle critiche affermando di non trovare i ritocchi e la chirurgia così tanto inaccettabili come in molti credono. Le sue parole nell'intervista di Verissimo sono state: «Non penso sia una cosa da nascondere o di cui vergognarsi, nel 2021 credo sia un tema sdoganato. Leggo commenti negativi in cui si dice che io sia falsa, di plastica. Ma se decidi di modificare una parte del tuo corpo, non significa che modifichi la tua moralità, la tua semplicità. Se decido di modificare una parte di me, non significa che sono finta, falsa, senza moralità».

La conduttrice non è entrata nel dettaglio degli interventi a cui si è sottoposta, quindi non si sa esattamente quali siano le parti del corpo (o del viso) modificate. Sulla questione, in passato, era intervenuto anche il fratello Mirko, chirurgo plastico, spiegando che la sorella gli aveva fatto visita in ambulatorio al massimo una volta nella sua vita.