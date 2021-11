Charlene di Monaco vuole il controllo dei figli, è già scontro con Alberto

Ora che è tornata dal Sudafrica, Charlene di Monaco ha bisogno di riprendere in mano la sua vita e quella dei figli: I gemelli, lontani dalla mamma, hanno trascorso molto tempo con Alberto, spesso sono stati con lui in viaggi di Stato. Charlene ha avanzato una (preoccupante) richiesta al Principe, quella cioè di avere il pieno controllo sulla loro educazione.

A rilanciare la notizia ci pensa il sito LC News: la moglie di Alberto non gradisce che Jacques e Gabriella perdano tanti giorni di scuola. Alberto ha trascorso parte della sua infanzia in giro per il mondo col padre Ranieri III: è convinto che siano esperienze importanti per loro. La richiesta di Charlene è stata accolta con eloquente gelo da parte del marito e gli attriti tra i due già fanno notizia (Foto: Kikapress – Music: “Elevate” from Bensound.com)