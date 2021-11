Charlene e Alberto felici? Le foto mentono: il dettaglio che fa il giro del web

Charlene di Monaco ha finalmente potuto riabbracciare la sua famiglia dopo essere stata ferma in Sudafrica per più di otto mesi: le foto dell’abbraccio con Alberto e i due gemelli hanno fatto il giro del mondo e del web mostrando la Principessa in buona forma. Le voci di un possibile divorzio a Palazzo Grimaldi sono state messe a tacere?

Non del tutto: i sorrisi sfoggiati per l’occasione hanno certamente mostrato Charlene e la sua famgilia più serena, tuttavia il linguaggio del corpo non mente e alcuni acuti osservatori hanno evidenziato il mancato gesto di Alberto. Di che si tratta (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

