Charlene di Monaco, ultime notizie: il lutto inaspettato e il post toccante su Instagram

Continua la convalescenza di Charlene di Monaco presso una clinica svizzera mentre Alberto e i proseguono la loro vita alla Rocca in attesa di riabbracciarla: la Principessa è ricomparsa su Instagram con un post toccante per un lutto inaspettato. Se n’è andato l’arcivescovo Desmond Tutu, suo connazionale che con Nelson Mandela ha contribuito a debellare l’apartheid in Sudafrica. Sull’account dell’ex nuotatrice è infatti comparsa una sua foto accanto all’uomo di chiesa mentre sorridono vicini, seguita da alcune parole profondamente emozionanti: «Mio caro amico ci mancherai. So che ora sei accanto ai nostri padri. Avrò sempre bei ricordi di noi. E la tua risata rimarrà per sempre nel mio cuore. Riposa in pace».

