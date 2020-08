Cecilia Rodriguez in crisi, la mamma tifa per Ignazio Moser: il gesto dopo la canzone d'amore

La crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrava rientrata quando un nuovo litigio in Sardegna li ha spinti a separarsi di nuovo. L'estate per la ragazza argentina e sua sorella non è facile dal punto di vista sentimentale, ma mamma Veronica fa apertamente il tifo per il fidanzato della più giovane. Un gesto, in particolare, non è passato inosservato perché spicca se confrontato all'indifferenza mostrata per Stefano De Martino. La donna ha lasciato un cuore al video pubblicato su Instagram da una fan che aveva ripreso le stories di Moser.

Come aveva svelato il settimanale 'Chi', Cecilia e Ignazio starebbero vivendo un periodo di riflessione a causa della gelosia di lei e delle insicurezze di lui. Si erano lasciati temporaneamente nel primo fine settimana di agosto, salvo poi mostrarsi nuovamente insieme in pubblico. La crisi sembrava superata, ma lunedì scorso una nuova lite ha messo la relazione a rischio.

Cecilia è andata via facendo riesplodere il gossip e ha silenziato i propri profili social. Ignazio invece ha pubblicato nelle stories un breve filmato di un cantante che interpreta dal vivo il celebre brano di Alan Sorrenti ‘Tu sei l’unica donna per me’. Una canzone che suona come una dedica romantica. Da qui il like di mamma Veronica.

