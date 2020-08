Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stavano per lasciarsi: ecco perché

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser erano sul punto di lasciarsi. Le voci sulla crisi tra la sorella di Belen e lo sportivo sono state confermate, ma tutto sembra rientrato. La coppia non è scoppiata, dal momento che si è presentata a Verona più affiatata che mai dopo qualche giorno di vacanza trascorso separatamente. Secondo il settimanale 'Chi' la storia d'amore nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip ha vacillato.

«La rottura drastica tra i due c’è stata ed è avvenuta durante il primo weekend di agosto», scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini che si sofferma anche sulle cause. Le tensioni sarebbero state alimentate dalla «gelosia di lei» e dalle «insicurezze di lui». I litigi hanno spinto entrambi a isolarsi e a riflettere per un po'. La separazione ha sortito il giusto effetto e Cecilia ha risolto tutto, al contrario della sorella maggiore. «Mi è mancata troppo, non avrei resistito tutta l’estate senza di lei, nemmeno un minuto in più», ha commentato Ignazio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quando per lui la Rodriguez ha lasciato in diretta nazionale l’allora fidanzato Francesco Monte. Fuori dalle mura della casa di Cinecittà la relazione è continuata a gonfie vele e, dopo aver trascorso il lungo lockdown insieme a casa di lui in Trentino, la coppia parlava di figli e matrimonio. Poi il periodo di riflessione.

Ultimo aggiornamento: 20:08

