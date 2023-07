Cecilia Rodriguez, cuoca provetta: prove per la nuova vita?

Cecilia Rodriguez, prove da mamma? Che sia incinta o meno non è dato saperlo, ma che la sorella di Belen si sia messa ai fornelli e stia affinando le sue doti culinarie è ormai una certezza.

Si starà preparando alla nuova vita che l'aspetta? Nelle sue stories Instagram, Cechu ha pubblicato diversi video della preparazione di una torta salata alle zucchine. E il risultato sembra davvero ottimo, da leccarsi i baffi. Insomma, una cuoca perfetta. Pronta per la vita matrimoniale e per un futuro bebè?

ll sospetto

Ormai gira da tempo il ruomors: dopo la proposta di matrimonio fatta a novembre dello scorso anno, Chechu e Ignazio saranno pronti ad allargare la famiglia? Cecilia Rodriguez in una delle ultime interviste rilasciate a Chi ha confessato che il suo sogno più grande sarebbe quello di allargare la famiglia con Ignazio Moser. La sorella di Belen ha confessato: «Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando». Insomma, i due vogliono diventare presto genitori e si sentono entrambi pronti a questo grande cambiamento che, tuttavia, sta tardando ad arrivare. Nel frattempo, Cecilia ha raccontato di aver messo su qualche chilo nell'ultimo periodo e per questo le voci su una presunta gravidanza si sono fatte sempre più insistenti, ma la verità è un'altra: «Quando mia mamma era incinta di me, ha preso 28 chili, chissà, forse mi sto portando avanti!»