Carmen Di Pietro e il fotomontaggio di Maradona rimosso: «L’ho pubblicata ingenuamente, ero innamorata di lui»

Il fotomontaggio pubblicato da Carmen Di Pietro su Instagram, che la vedeva a fianco dello scomparso Diego Armando Maradona, ha fatto molto discutere. Carmen Di Pietro dopo le polemiche ha deciso di rimuoverlo e spiega i motivi della particolare dedica social: “L’ho pubblicata ingenuamente, ero innamorata di lui”.

Carmen Di Pietro a seguito della condivisione ha ricevuto anche delle minacce: “L’ho pubblicata ingenuamente, non volevo offendere la memoria di Diego del quale ero innamorata – ha spiegato a “Fanpage.it” - Ho ricevuto migliaia di critiche e quelle le accetto perché ti fanno pensare. Ma ho ricevuto anche minacce, mi hanno scritto di fare attenzione ai miei figli e di fare attenzione ai napoletani. Per cui, come mi ha insegnato Sandro Paternostro, ho deciso di spegnere la polemica sul nascere".

Di lui era innamorata (“A Diego volevo veramente bene. Ho un ricordo meraviglioso di un uomo che ai miei occhi era bellissimo. Una persona educata e gentile, ero innamorata") e hanno avuto una relazione: “Negli anni ’90 e non l'avevo mai raccontato. Il gossip sulla nostra storia è uscito fuori tre anni fa durante una puntata di Casa Signorini. Ci siamo frequentati per un anno e mezzo o due. Non lo sapeva nessuno, era una storia clandestina, tanto che i nostri incontri avvenivano in hotel”

