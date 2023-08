Bryan Johnson, il milionario che spende 2 milioni l'anno per restare giovane: «Sono single, tenere i miei ritmi è impossibile»

L'ossessione di Bryan Johnson per l'elisir di lunga vita è storia nota. Il magnate statunitense, che spende due milioni di dollari l'anno per provare a rallentare l'invecchiamento, ha raccontato che la sua vita privata e soprattutto quella sentimentale «sono un disastro». Il 45enne ha spiegato che restare al suo passo è complicato sia per la sua famiglia, che per una fidanzata.

Questo perché, qualsiasi potenziale partner deve adattarsi al suo stile di vita «impossibile». La sua routine, in effetti, è qualcosa davvero di speciale.

La routine di Bryan Johnson

Bryan Johnson ha raccontato il suo stile di vita, al quale una potenziale fidanzata dovrebbe adattarsi. Consumare tutti i pasti entro le 11, andare a letto non più tardi delle 20.30. Uno stile di vita necessario, per raggiungere il suo obiettivo, ossia arrivare a 200 anni. «Sono single. Quando ho provato ad uscire con qualcuno, la prima cosa che ho fatto è stqato fornire loro un elenco di 10 cose imprescindibili: tra queste c'è il mio ciclo del sonno. Se le persone hanno la fortuna di poter stare in stanze separate, è sostanzialmente meglio. Concordare con una persona un orario per andare a dormire è davvero complicato», ha detto.

Johnson ha raccontato che la mattina non ama parlare con altre persone. «Cerco di essere normale, ma non sono molto loquace, non amo chiacchierare», ha detto. «I miei amici sono stati abbastanza bravi da fare le cose per adattarsi al mio tempo», ha svelato. Ma una fidanzata sarebbe disposta ad adattarsi?