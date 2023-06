Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli perché si sono lasciati? «Nessun amante di mezzo»: i motivi della separazione

Non c'è nessun tradimento di mezzo, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati perchè momostante «il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati».

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati, l'annuncio ufficiale: «Ci siamo separati, ma siamo più uniti che mai»

Bonolis-Bruganelli, perché si sono lasciati?

Dopo 25 anni d'amore e tre figli (Silvia, 20 anni, nata con una grave cardiopatia; Davide, 18; Adele, 14 inoltre Bonolis è papà anche di Stefano e Martina, nati dal precedente matrimonio con Diane Zoeller), si sono trovati a non provare più le stesse cose. «Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro».

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i figli, il divorzio, il lavoro insieme e le case separate: la loro storia d'amore durata 25 anni

L'annuncio

Ma sono due genitori, e nonostante per Paolo non sia stato facile accettarlo, continuano a vivere uniti nei sentimenti. «Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati». Per la Bruganelli è stato difficile rimanere in dinamiche di coppia, soprattutto dopo la morte del padre spiega, il sentiento che provava per Paolo è diventato amicizia così le divergenze che una volta era la forza della coppia sono diventate limiti. lui romantico, lei schietta e cinica.

Si sono uniti nella vita sentimentale e anche nel lavoro e anche questo non cambierà, anche se Bonolis ha annuciato che dopo 44 anni di carriera è pronto ad appendere il microfono al chiodo. Ora il matrimonio è finito, ma non l'affetto e già giurano che non litigheranno mai per borse e Rolex.