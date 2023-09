Stefano De Martino a Belve: «Belen? Non so se siamo divorziati»

Stefano De Martino sarà a Belve questa sera. Il conduttore ed ex ballerino di Amici è sicuramente uno dei tre volti noti, insieme a Fabrizio Corona e Arisa, tra i più attesi nella trasmissione di Francesca Fagnani. Si tratterà della separazione con Belen, dei presunti tradimenti e della sua infanzia, complessa, ma formativa. Ecco alcune anticipazioni dell'intervista di questa sera.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez

È un racconto ironico e intimo quello che il ballerino e conduttore Stefano De Martino concede a Belve.

Senza freni, poi, si è lasciato andare anche sulla fine del suo rapporto con Belen Rodriguez. «Il mio matrimonio non è finito per un tradimento», ha spiegato. E quando Francesca Fagnani ha incalzato ricordandogli che Belen in più occasioni ha sottolineato una sua tendenza al tradimento, l'ex ballerino di Amici ha confessato: «Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell'esclusività dei sentimenti».

Ipotesi Sanremo?

All’idea di poter essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, commenta: «È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco».

L'infanzia del conduttore

La conversazione con Francesca Fagnani tocca diversi temi, compresa la sua infanzia a Torre Annunziata, prima del successo: «Vivevo in un quartiere ruspante: nel palazzo non c’era il portone, a terra c’erano le siringhe. Ma è più facile farcela partendo in salita: il disagio è la condizione migliore per far sì che accada qualcosa di meglio».