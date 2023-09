Belen e la fine dell'amore con Stefano De Martino: «Ho perso 7 chili, sono stati mesi complicati»

Belen Rodriguez ha confermato il dimagrimento evidente nelle ultime foto in cui è stata avvistata a Milano, pronta per la Fashion Week.

La showgirl si è ritrovata a commentare chi le ha fatto notare che avesse perso diversi chili, così ha spiegato le motivazioni.

Negli ultimi mesi, infatti, tra la separazione con Stefano De Martino e l'addio a Mediaset, non è stato un periodo semplice. Scopriamo insieme cosa ha detto.

I chili persi

«Purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati, ho perso 7 chili», ha scritto nei commenti a chi si è preoccupato del suo dimagrimento. Per tranquillizzare i fan ha poi aggiunto: «Sto mangiando come una pazza».

Le cause

In effetti, per la showgirl non è stato un periodo proprio semplice. La conduttrice si è ritrovata, presumibilmente tradita, senza il suo amato Stefano De Martino, papà del loro piccolo Santiago. Con Elio Lorenzoni ha ritrovato il sorriso, ma la sofferenza è stata tale da crearle non poco stress, anche fisico.

Il suo dimagrimento ha preoccupato migliaia di fan che si erano accorti che c'era qualcosa che non andava e con le sue parole è arrivata la tanto attesa conferma.