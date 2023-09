Fabrizio Corona, rivelazione choc a Belve: «Mio figlio Carlos ha una malattia genetica, non può gestire la sua vita da solo»

Fabrizio Corona ha concesso la sua prima intervista dopo essere tornato in libertà, dopo oltre 10 anni, alla trasmissione "Belve" di Francesca Fagnani. L'ex re dei paparazzi ha parlato di suo figlio Carlos Maria Corona, nato dall'unione con Nina Moric, rivelando di vivere un momento molto difficile del suo rapporto con il ragazzo: «Ho lottato per anni e anni - ha detto Corona -. In questo momento sono in una fase molto brutta, nel senso che ho un po' abbandonato la speranza, devo ritrovare la forza per ritornare.

Però sai che la vita gli ha dato questo, la devi affrontare e ci devi convivere».

Fabrizio Corona e la malattia del figlio Carlos

Francesca Fagnani gli ha chiesto: «Lei si riconosce una quota di responsabilità nel malessere di Carlos?». E Corona ha risposto con un'affermazione destinata a far discutere: «No, perché è un malessere genetico. Io per lui ci sono come una persona che sa che lui non potrà gestire la sua vita da solo. E nel momento in cui dovessi esserci io nella sua vita, non avrà problemi di nessun tipo».

E a proposito di Nina Moric, madre del ragazzo, Corona ha detto: «Non lo vede mai, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui».

Belve, ospiti e novità della nuova edizione

La prima puntata della nuova edizione di "Belve" in onda da martedì 26 settembre alle 21.20 su Rai 2. Nelle cinque nuove puntate la Fagnani si confronta con ospiti provenienti da mondi diversi, disposti a mettersi in gioco e accettare la sfida del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice con onestà.

Le prime "belve" ospiti saranno Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino. Tra le novità di questa edizione, uno spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia, il celebre imitatore napoletano che, nei panni di una improbabile cartomante, riceverà in studio e farà le carte a ospiti speciali. Inoltre, ci sarà uno «spazio di libera arte» dedicato ad attori, comici e personalità dello spettacolo che in ciascuna puntata, regaleranno in esclusiva al pubblico di «Belve», una loro performance inedita.

Sul fronte delle conferme, tornano, questa volta in studio, le incursioni delle Eterobasiche ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che hanno conquistato il web dando vita a una strepitosa parodia dei «maschi etero basici». E, ovviamente, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di "Belve".