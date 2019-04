Belen e il bacio con Stefano De Martino su Instagram, il commento di lui commuove i fan

di Emiliana Costa

Belen

Stefano De Martino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

su Instagram. La showgirl argentina ha ufficializzato il ritorno di fiamma con il suo Stefano, pubblicando un video in cui si scambianoIl filmato in poche ore ha sfiorato iPoi arriva il commento di Stefano...», scrive il ballerino, postando anche un cuoricino rosso. Segno inconfutabile dell'. Il romantico commento sfiora inImmediati i commenti entusiasti dei fan. «Non lasciatevi più per il vostro Santiago». E ancora: «Siete stupendi, siamo felici per voi».