Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la fuga d'amore e il desiderio: «Lei vuole un altro figlio»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sicuramente una delle note positive del Gossip di quest'estate. Tra mille rotture e separazioni, il loro ricongiungimento a distanza di anni è un'ode all'amore, quello vero. Quello che non tramonta mai nemmeno di fronte agli ostacoli e agli errori. E adesso i due sono pronti a coronare la loro love story con un nuovo figlio. Soprattutto Belen sembra pronta ad avere il terzo figlio.

L'anti Totti e Ilary

Nel periodo in cui il Gossip vive sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che hanno detto basta a una relazione durata 20 anni, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e sono più inseparabili che mai. Nonostante le litigate, le rotture e i nuovi partner, la coppia non riesce proprio a separarsi. I due l’inverno scorso sono tornati insieme per la seconda volta e i primi mesi hanno cercato di mantenere un profilo basso. Adesso il conduttore napoletano e la showgirl argentina non si nascondono più e sono stati paparazzati a Ponza dai fotografi di Chi. L'ennesima fuga d'amore lontano da tutti, per godersi a pieno il tempo insieme tra le acque cristalline dell'isola.

«Le vuole un altro figlio»

Ma il vero scoop è un altro. Non certo una fuga d'amore in piena estate su uno yacth in mezzo al mare. Pare, infatti, che Belen Rodriguez sia pronta ad avere un terzo figlio da Stefano De Martino. Dopo Santiago, avuto proprio con Stefano, e Luna Marì, nata dall'amore già concluso con Antonino Spinalbese, ecco che la showgirl argentina vorrebbe essere nuovamente mamma del suo Stefano. «Lei ha detto di volere il terzo figlio. Belen ha un futuro da costruire. La showgirl, lo scorso aprile, ha confessato a Silvia Toffanin, a Verissimo, di volere un terzo figlio. In quel periodo la sua storia con De Martino era già ricominciata. Quindi non è stato un caso - svela il settimanale Chi -. Stefano ha un atteggiamento molto protettivo nei confronti di Belen, la Rodriguez si trasforma quando vede De Martino, è come un elisir di bellezza e di eterna giovinezza. E non ama le donne che si allargano troppo con lui, non perché tema che lui la possa tradire, ma perché la considera una mancanza di rispetto nei suoi confronti». E anche Stefano De Martino sembra avere le stesse intenzioni.

Il volere di Stefano

«Come va il rapporto con Belen? Ormai da anni non parlo di questo, perché sulla mia pelle ho capito che è meglio non dire cose in più. Tanto scrivono già tantissimo sui media. Posso dire quello che sarà sarà e va benissimo - ha rivelato De Martino a Verissimo -. Se voglio altri figli adesso? Certo che mi piacerebbe, però adesso so bene che è impegnativo. Diciamo che ora ci penserei di più rispetto al passato. Avere un figlio è una cosa meravigliosa, ma anche molto grande. A dire il vero mi immagino padre di più bambini, però sono cose che vanno pensate benissimo. DI sicuro sono contento che adesso noi padri siamo liberi e non incasellati nel ruolo di quelli che dettano le regole». Una dichiarazione d'intenti quando ancora le vicende amorose dei due non erano sotto la luce del sole. E quindi non ci sarebbe da stupirsi se a breve arrivasse le dolce notizia.