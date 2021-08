Belen Rodriguez, sexy siparietto estivo: col "calor" l'asciugamano scivola via... Foto

Nonostante la recente maternità, con la nascita di Luna Marie, prima figlia nata dalla relazione con Antonio Spinalbese, Belen Rodriguez non rinuncia a regalare ai suoi follower su Instagram qualche siparietto sexy.

Belen Rodriguez, siparietto hot estivo

Belen Rodriguez soffre il caldo estivo e cerca refrigerio… togliendosi l’asciugamano. Belen ha pubblicato sul social una serie di scatti che la vedono davanti allo specchio, coperta da un asciugamano che lentamente scompare fino a mettere in parte in mostra il suo lato b. Le foto sono corredate dalla didascalia: «Calor, calor» e dai numerosi commenti e like da parte dei numerosi follower. Belen è Rodriguez è quindi definitivamente tornata sul social dopo la temporanea assenza per la nascita della sua prima figlia e si è mostrata ai follower di nuovo in grande forma. La showgirl ha trascorso l'estate a La Spezia, assieme alla sorella e alla famiglia del suo nuovo compagno.