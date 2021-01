Belen incinta al terzo mese, ecco la conferma: «È vero, in arrivo un bebè da Antoninio Spinalbese»

Belen incinta al terzo mese, arriva la conferma: «È vero, aspetta un bebè da Antoninio Spinalbese». Solo ieri, la notizia di una presunta gravidanza della showgirl argentina diffusa da Novella 2000. Oggi, a 24 ore di distanza, sarebbe arrivata la conferma ufficiale. A lanciare l'indiscrezione, il sito 361 magazine che riporta: «Ci è arrivata la conferma da una fonte sicura che ha confermato che 'la notizia della gravidanza di Belen Rodriguez è vera'».

APPROFONDIMENTI ROMANTICA «Il mio regalo più grande», così Belen... SU INSTAGRAM «Per andare a letto con Fedez ci vuole stomaco». Il... GOSSIP Belen Rodriguez fa shopping con Antonio Spinalbese (Diva e donna)

Insomma, Belen sarebbe incinta del suo secondogenito, dopo Santiago (7 anni) nato dall'amore con Stefano De Martino. Per il momento, la showgirl non avrebbe proferito parola sul presunto bebè in arrivo. Nelle ultime stories pubblicate, le coccole con fidanzato Antonino e il piccolo Santiago che va a scuola.

Ora non resta che aspettare che Belen rompa il silenzio e riveli ai suoi follower se la cicogna è davvero in arrivo. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA