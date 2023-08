Belen ed Elio Lorenzoni, amore a carte... scoperte: cosa è successo al battesimo della figlia di Beatrice Marchetti

Belen Rodriguez non ha più paura ed esce allo scoperto con Elio Lorenzoni, il suo nuovo fidanzato. Dopo le presentazioni in famiglia e ai piccoli Santiago e Luna, Belen ha partecipato al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, nota al pubblico televisivo per aver partecipato all'Isola dei Famosi.

La modella e influencer è, inoltre, un'amica molto stretta di Elio Lorenzoni, quindi con molta probabilità sarà stato presente anche lui alla cerimonia.

Beatrice ha pubblicato una storia che immortala Belen mentre canta e balla, scatenandosi.

Belen ed Elio al battesimo

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni hanno partecipato al battesimo di un'amica dell'imprenditore e si sono divertiti alla grande. Beatrice Marchetti, la mamma del piccolo Leone, il bambino che è stato battezzato, ha pubblicato alcune storie della festa dopo la cerimonia religiosa e in una di queste appare una Belen molto "canterina".

Belen, infatti, si è scatenata al karaoke, sulle note di "Besame mucho", con un mix di sensualità e divertimento che da tempo aveva perso.

L'abito rosa cipria le fasciava perfettamente il corpo tonico e snello, con uno spacco incredibile che la slanciava ancora di più. Ma ad aver catturato l'attenzione è stato il suo sorriso smagliante e felice.