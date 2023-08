Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri, amore a gonfie vele in vacanza in Sardegna

L'amore tra Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri non si è spento.

Nemmeno ora, dopo dieci anni insieme, tre splendidi figli. Un amore che la primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario mostrano alla luce del sole della Costa Smeralda, insieme a tutti i suoi fratelli e sorelle. Tutti insieme come avrebbe voluto suo padre.

Come è nato l'amore

Una vacanza, da paparazzata di Chi, dove Barbara e Lorenzo sono riusciti a ritagliarsi anche dei loro piccoli spazi. Spazi meravigliosi in mezzo al mare, poi in mezzo alla natura. Sempre insieme, felici e innamorati come il primo giorno che si sono incontrati. Il loro primo incontro è avvenuto in un locale di Monza, dove Lorenzo lavorava per mantenersi gli studi. Da quella sera non si sono più lasciati. All'epoca la figlia di papà Silvio era al comando del Milan al pari di Adriano Galliani. Tra alti e bassi, tra qualche contrasto e visione diversa con lo storico amministratore delegato, Barbara era riuscito a muoversi e farsi conoscere anche come donna decisa, autoritaria, con delle idee e delle passioni. E tra le passioni di Barbara Berlusconi c'è anche l'arte contemporanea. Dopo le sedi della Cardi Gallery di Milano e Londra ora Lady B è pronta a inaugurare una nuova sede a New York. E felici e pieni di interessi sono anche i suoi figli più grandi: Alessandro ed Edoardo, mentre i più piccoli Leone e Francesco Amos con Ettore Quinto crescono tra le braccia dei loro genitori. Genitori che come dimostrano le foto di Chi sono innamoratissimi e quando possono vivono ancora delle piccole lune di miele tra baci e sguardi intensi.