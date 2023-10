Aurora Ramazzotti, shopping con il figlio Cesare: con loro c'è la babysitter. Critiche social: «Che bisogno c'è?»

È diventata mamma da poco più di sei mesi, ma le scelte di Aurora Ramazzotti fanno già discutere. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha raccontato nelle scorse settimane di non avere alcuna intenzione di esporre il piccolo Cesare Augusto sui social, raccogliendo grandi consensi fra i suoi follower.

L'ultima uscita, però, ha diviso il popolo della rete: Aurora, infatti, è stata paparazza in centro a Milano, intenta a fare shopping, con il piccolo nel passeggino e l'inseperabile babysitter. Proprio la presenza di quest'ultima ha scatenato il dibattito sui social.

Aurora Ramazzotti: «Voglio prima un secondo figlio, poi sposerò Goffredo»

Aurora Ramazzotti, critiche per la babysitter

In un video pubblicato su TikTok dalla pagina "Paparazzi Secrets" si vede Aurora aiutata dalla babysitter a spingere il passeggino e a sistemare Cesare in macchina nel suo seggiolino. Un'assistenza ritenuta da molti eccessiva: «Già la tata! - scrive un utente - Ma possibile che uno i figli non se li può guardare da sé? Giovanissima ha bisogno di aiuto».

E ancora: «La tata... Ma perché lei lavora? Che fa?». Secondo un altro follower della pagina TikTok la babysitter sarebbe con la Ramazzoti 24 ore al giorno. I social discutono, Aurora risponderà? Di solito non le manda a dire, soprattutto quando si tratta del suo essere mamma.