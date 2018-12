Asia Argento, la proposta hot al concerto di Salmo: «Se ti do 20mila euro...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Asia Argento continua a far parlare di se. L'attrice, nella sua nuova versione da dj e cantante, è arrivata sorpresa al concerto di Salmo domenica sera a Roma: mentre il rapper stava cantando il brano “PXM“ è salita sul palco con in mano una valigetta piena di soldi. «Io ho proposto a questo ragazzo 20k per ficc....dentro. Voi accettereste?», ha scherzato l’attrice. Il riferimento è al “dissing“ che Salmo le fa proprio in PXM, dove canta “Se penso ad Asia Argento sono ricco dentro / perché manco se mi paga glielo fic...dentro“.Dopo la fine della sua storia con Corona, Asia è sempre più senza freni. Fasciata in un minidress in lattex metallizzato, si è scatenata sul palco assieme a Salmo, con atteggiamenti da vera star.Il tutto ovviamente documentato su Instagram.