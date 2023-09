Anna Lou Castoldi a Verissimo (con la mamma), chi è la figlia di Asia Argento e Morgan: età, lavoro e fidanzata

Anna Lou Castoldi oggi ospite con la mamma a Verissimo. Figlia dei famosissimi Asia Argento e Morgan la 21enne preferisce stare lontana dalle luci dei riflettori. Oggi la ragazza torna nello studio di Silvia Toffanin, alle 16.30 su Canale 5, per raccontare qualcosa in più di lei e del suo rapporto con i genitori. Vediamo dunque chi è Anna Lou Castoldi.

Anna Lou Castoldi, chi è

Anna Lou Castoldi nasce il 20 giugno 2001 (ha 22 anni) a Lugano, in Svizzera, figlia e nipote d'arte (i suoi nonni sono Dario Argento, icona e maestro dei film brivido all’italiana, Daria Nicolodi, famosa proprio per aver interpretato quelle pellicole), Luciana e Mario Castoldi.

Si è iscritta all’Accademia delle Belle Arti, dove studia Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo, Regia o Scrittura Creativa. La giovane non ama le luci dello spettacolo ma nonostante la giovane età, Anna Lou Castoldi ha già fatto le sue prime esperienze nel campo della recitazione. Nel 2020, ha preso parte al cast della terza stagione di ‘Baby‘, interpretando Aurora.

Che lavoro fa

Figlia d'arte d'auore: Anna Lou Castoldi però non segue le orme dei genitori e fa la rider.

Appassionata di pittura, musica, scrittura e ovviamente recitazione, ora «Consegno le pizze, ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po' di tutto», afferma a Fanpage.

«Ho capito di essere cresciuta in una famiglia unica. Tutte lo sono a loro modo, solo che la mia è un po’ più conosciuta e molti si aspettano che abbia uno stile di vita diverso dai miei coetanei, ma non è così. Ci ho sempre tenuto molto alla privacy. Se esco con i miei genitori ci riconoscono, quando sono da sola è molto raro. E quindi ho potuto vivere finora più o meno come tutti gli altri».

La fidanzata

Anna Lou vive a Roma con la sua fidanzata Dora, ma pensano a un futuro all'estero per via della mancanza di alcuni diritti civili per coppie omossessuali: «Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in chiesa, però per l'adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i “diversi” ad andare altrove».

Autonoma e indipendente dai genitori, si gode svaghi e doveri della sua età, come una comune ragazza, nonostante papà Morgan e mamma Asia.