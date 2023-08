Morgan,«Io omofobo?». Il post con la foto del bacio a Pete Doherty (Libertines)

Dopo le dichiarazioni di sabato scorso a Selinunte, Morgan risponde alle polemiche postando su Instagram una foto in cui bacia Pete Doherty, cantante dei Libertines.

Le polemiche

In occasione del concerto "Battiato, segnali di vita e di arte", tenutosi lo scorso sabato al Parco Archeologico di Selinunte, Marco Castoldi - in arte Morgan - si era reso protagonista di una furiosa lite con il pubblico.

La risposta

Non si è fatta attendere molto la risposta di Morgan, che oggi ha deciso di affidarsi a un post su Instagram per replicare alle polemiche. La foto, in cui si abbraccia e si bacia con il cantautore Pete Doherty, è accompagnata inoltre da una didascalia provocatoria: «Morgan & Pete Doherty. Io omofobo?».

Una scelta discussa, che ha alimentato ulteriori polemiche e commenti sotto al post, ai quali Morgan ha deciso di rispondere. «Sono stato volgare. Triviale. Esagerato. Quindi tu vuoi la mia testa per una parolaccia?! Alla faccia dei diritti civili»: queste le parole del musicista.