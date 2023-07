Mare Fuori, Artem si sposa: l'attore che interpreta Pino ha fatto la proposta alla fidanzata Gioia D'Ambrosio

Fiori d'arancio sul set di Mare Fuori. L'attore Artem Tkachuk, che nella serie interpreta il personaggio di Pino 'o pazzo, ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Gioia D'Ambrosio.

Lo si apprende dalle storie Instagram della ragazza, che ha pubblicato una foto in compagnia di Artem in cui mostra l'anello al dito e scrive: «I said yes» («Ho detto sì», ndr). Non è chiaro quando la coppia intenda sposarsi, ma lo scatto condiviso sui social non lascia spazio a dubbi: il matrimonio si farà.

Pino di "Mare Fuori" si sposa: chi è Gioia D'Ambrosio

Il 23enne Artem è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata quindi, con ogni probabilità, non condividerà ulteriori dettagli sulla sua proposta di nozze. Gioia D'Ambrosio, tiktoker seguita da oltre 40mila follower, ha dato l'annuncio sui social, lasciando di sasso i numerosi fan dell'attore. La data ufficiale del loro fidanzamento non è nota, ma i ben informati raccontano che i due stanno insieme già da alcuni anni. Una cosa però è certa: nel prossimo futuro della star di Mare Fuori e della sua ragazza tiktoker c'è il matrimonio.